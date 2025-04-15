İşadamını hedef aldılar kümeste yakalandılar

İstanbul Beykoz'da 22 Şubat'ta 05.55 sıralarında ikiz villalara yönelik silahlı saldırı oldu. Villalardan birinin sahibi Ç.B. polise ihbarda bulundu. Olaya ilişkin ifadesine başvurulan Ç.B., "Yatak odasındaki banyo kısmındaki camda patlama sesi duyarak uyandım. Tavan tahrip olmuştu. Yerde 1 adet mermi çekirdeği vardı" dedi. İkiz villalardan diğerinin sahibi işadamı İ.Y. ise polise verdiği ifadesinde 2 gün önce tanımadığı numaradan arayan bir kişinin 'G.E. isimli şahsa yaklaşık 25 milyon lira borcunuz var, ödemezseniz gelip kafana sıkacağım' dediğini beyan etti. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelemesinde şüphelilerin kullandığı araç tespit edildi. Öte yandan şahısların olaydan bir gün önce keşif amaçlı villaların çevresine geldikleri belirlendi. Kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için Beyoğlu, Esenyurt, Şişli ve Sarıyer'de adreslere eşzamanlı operasyon yapıldı. Beyoğlu'ndaki bir otelde kalan şüpheli Hebun Y. polislerin geldiğini görünce balkondan karşı binanın çatısına atladı. Çatıların üzerinden koşarak kaçmaya çalışan şüpheli yaklaşık 2 saat süren bir arama sonucu kümeste yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hebun Y. ve Baran A. tutuklandı.Öte yandan olayla ilgili yapılan çalışmalarda İ.Y. ile G.E.'nin daha önceden ortak iş yaptıkları, aralarında alacak verecek meselesinden sorun olduğu öne sürüldü. Şüpheliler talimatı G.E.'den almadıklarını öne sürdüler.