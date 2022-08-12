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Giriş Tarihi: 12.8.2022 11:34 Son Güncelleme: 12.8.2022 11:57

Antalya'da işlenen cinayetin zanlısı Sivas'ta yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde evinin önünde Yıldıray Kanlar (25) tarafından silahlı saldırıya uğrayan komisyoncu Gülhan Koca (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin zanlısı Yıldıray Kanlar, polisin operasyonu sonucu Sivas'ın Hafik ilçesinde yakalandı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da işlenen cinayetin zanlısı Sivas’ta yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesi Gedikli Mahallesi'nde meydana gelen olayda evinin önünde oturan Gülhan Koca'ya, otomobil ile gelen Yıldıray Kanlar tarafından ateş açıldı. Gülhan Koca kendisini korumak için kaçmaya çalıştı.

ŞAH DAMARINA İSABET ETTİ

Kendisini korumaya çalışan Gülhan Koca'nın boynuna şah damarına mermi isabet etti. Yakınları tarafından Serik'te hastaneye kaldırılan Koca, ardından ambulansla Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Gülhan Koca, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OĞLU DOĞACAĞI GÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsin ardından Gülhan Koca, Gedikli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Koca'nın toprağa verildiği gün baba olacağı öğrenildi. Eşinin cenazesine katılan Esra Koca'nın cenazesine katılan Esra Koca yakınlarını yardımı ile ayakta durabildi.

SUÇ ALETİ SİLAH İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Yaşanan korkunç cinayetin andından kaçan silahlı saldırgan Yıldıray Kanlar güvenlik güçlerinin operasyonu ile Sivas'ın Hafik ilçesinde yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kanlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Antalya'da işlenen cinayetin zanlısı Sivas'ta yakalandı
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