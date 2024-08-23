İşadamının başına silah dayadılar

İzmir'de B.B. adlı işadamının ofisini basan şüpheliler adeta korku filmi gibi sahneler yaşattı. B.B.'nin ellerini ve kollarını bağlayıp başına silah dayayan şüpheliler delilleri yok etmek için kamera sistemi, televizyon ve bilgisayarı da söküp götürdü. B.B.'nin 15 milyon lirasını da zorla almaya çalışan 6 şüpheli Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. B.B.'nin şikâyeti üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçerek şüphelilerin peşine düştü. Yürütülen çalışmalar sonucu şüphelilerin, A.S., U.T., Ş.T., H.A.,T.A., S.Ç. ve R.K. oldukları belirlendi. Ekipler şok baskınlarda şüphelilerin hepsini yakalamayı başardı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.