İşadamının katil zanlısı 9 yıl sonra yakalandı

19 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş İlçesine bağlı Nispetiye Mahallesi'nde bulunan bir pastane önünde, Veysel Kadayıfçıoğlu ve iki kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Korkunç cinayetle ilgili hakkında yakalama kararı bulunan ve 25 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Atilla D. İstanbul'da yakalandı. Şüpheli, 19 Nisan günü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ADI GEÇEN ATİLLA BEN DEĞİLİM"

57 yaşındaki şüpheli Atilla D. mahkemedeki savunmasında, "Ben evvelinde de bu konu ile alakalı savunmamı yapmıştım, onları tekrar ederim. Hakkımdaki aleyhe beyanları, teşhisleri kesinlikle kabul etmiyorum. Yapılan teşhis ve aleyhe beyanlarda sadece ismim geçmekte, soyadım yoktur. Şahıs sadece Atilla isimli bir şahıstan bahsetmektedir ama o ben değilim. Ben kesinlikle olay yerinde değildim, kimseye ateş etmedim. Ben Vatan Caddesi'ndeydim ayrıca ben silahımı da teslim etmiştim, yapılan kriminal incelemelerde de aleyhime bir durum çıkmadı. Ben olay yerindeki görüntülerin uzman bir bilirkişiye gönderilerek incelenmesini isterim. Dediğim gibi olay mahallinde değildim. Ben hakkımda verilen kararı kabul etmiyorum, üst mahkemeye göndereceğim." dedi.