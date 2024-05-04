İşadamının öldürülmesinin arkasında bahis borcu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; işadamı Mehmet Şen'in, geçen yıl Kadir A. tarafından silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Kadir A. ifadesinde, yasadışı bahis oynayarak 6 milyon Türk Lirası borçlandığını, borcuna karşılık eşinin Beykoz'da bulunan köşkünü satışa çıkardığını kaydetti. Şen ile köşkün satışı fiyatıyla ilgili tartıştığını, evi satmaktan vazgeçtiğini ve cinnet getirerek belindeki tabancayla ona ateş ettiğini itiraf etti. Savcılık, şüpheli Kadir A. hakkında müebbet hapis istedi.