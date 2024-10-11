İşçi kıyafeti ve demir makasla gelip 1 milyon liralık kablo çaldılar

Fabrikadan soygun Esenyurt'ta sabaha karşı bir fabrikada meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde işçiler mesaiye başlamadan önce işçi kıyafetleri ve demir makaslarla fabrikaya geldiler. İşçi kıyafetli soyguncular getirdikleri demir makaslarla önce fabrikanın kapılarının keserek içeri girdiler.

İŞÇİ KIYAFETLERİ VE DEMİR MAKASLA GELDİLER, 1 MİLYON LİRALIK KABLO ÇALDILAR

Fabrikaya giren işç kıyafetli soyguncular, 600 bin liralık elektrik kablosu ve 400 bin liralık su tesisat kablosunu çaldı. Fabrika işçisi gibi giyinerek çevredekilerin dikkatini çekmeyen soyguncular 1 milyon liralık kabloları geldikleri araca yükleyerek oradan uzaklaştılar. Hırsızlık olayı işyerinin sabah kapılarını açan görevliler tarafından fark edilerek polise bildirildi. İşçi kıyafetleri ile fabrikayı soyan soyguncuların yakalanması için fabrikadaki ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.