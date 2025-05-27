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Giriş Tarihi: 27.5.2025 14:37 Son Güncelleme: 27.5.2025 14:42

İşçi konteynerinde çıkan yangın korkuttu

İstanbul Eyüpsultan’da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İşçi konteynerinde çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 09.50 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi'ndeki inşaat alanında çıktı. Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken zaman zaman patlamalar meydana geldi. Ölü ya da yaralının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken 3 konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında işçiler canlarını kurtarmak için konteynerlerden hızla çıkıp uzaklaştılar.

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İşçi konteynerinde çıkan yangın korkuttu
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