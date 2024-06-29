İşçi otobüsleri ve bir otomobilin karıştığı feci kazada, 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke İlçesi Işıklı Mahallesi sınırlarında meydana gelen feci kazada, Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan 65 yaşındaki İ.K. idaresindeki 06 EEP 718 plakalı otobüs, Mersin istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen otobüs, Akkuyu NGS'de görevli olan Uzman Çavuş Y.D'nin kullandığı 27 R 2950 plakalı otomobil ve işçilerin olduğu H.Y. yönetiminde bulunan 31 AIM 470 plakalı otobüse çarptı. Yaşanan feci kazada, otomobilde bulunan Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüste olan Ismaılova Ncmannoba hayatını kaybederken 35 kişide yaralandı.

Kaza bölgesine çok sayıda, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Silifke ilçesinde bulunan devlet hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.

Yaşanan kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.