İşçi servis midibüsüyle TIR çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. İznik'ten Orhangazi istikametine seyreden Fatih Koç (35) yönetimindeki 06 CKC 118 plakalı TIR ile karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı öne sürülen İbrahim Cengiz'in (61) kullandığı 77 ABY 036 plakalı, fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile midibüsteki işçiler Burak Partal, Muhammet Yıldırım, Murat Gümüş, Medine Acar, Bahadır Bozan ve Sebahat Bozan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.