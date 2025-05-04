İşçi servisi dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yoğun yağışın etkisiyle yaklaşık 10 metrelik şarampolden dereye yuvarlanan minibüste 2 işçi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Gülkavak Köyü Següzan mevkiinde yol yapımında çalışan işçileri taşıyan 30 AAD 036 plakalı minibüs, yoğun yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampolden dereye yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan işçilerden Necdet Özşahin (47) ve Levent Safalı (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ezber Pertev (38) ile işçiler Mehmet Halit Katırcı (32) ve Gökmen Yıldırım (53) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.