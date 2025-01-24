İşçi servisi dereye uçtu

İstanbul Tuzla'da özel bir şirkette çalışan işçileri taşıyan servis, dere yatağına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişide yaralandı. Kaza, dün sabah 08.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi, Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Şoför Gökhan Uğur'un kullandığı servis minibüsü, yolda ilerlediği sırada arıza yaparak durdu. Uğur, aracı tali yola alarak çalıştırmak istedi. O sırada hareket eden minibüs, yoldan 20 metre yükseklikteki dere yatağına düştü. Araçta bulunan 15 işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan işçilerden Adem Aksu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği de kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sürücüde alkol tespit edilemedi.