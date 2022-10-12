İşçi servisi devrildi: 16 yaralı

Adana'da Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada tekstil işçilerini taşıyan Ercan A. yönetimindeki midibüs, yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve 2 işçi, itfaiye ekibi tarafından çıkarılırken, toplam 16 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan A. ve İsa K. adlı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.