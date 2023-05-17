İşçi servisi ile çarpışan motosikletteki 2 arkadaş öldü

Konya'nın Ereğli-Halkapınar yolunda Halkapınar Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Halkapınar ilçesine seyir halinde olan S.E. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan midibüs, iddiaya göre ehliyetsiz Mert Yusuf Baştuğ'un kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mert Yusuf Baştuğ kaza yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan Hüseyin Talha Akçay ise kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Midibüs sürücüsü S.E. ise ifadesi alınmak üzene polis merkezine götürüldü.