İşçi servisi ile tır çarpıştı: 3 ölü, 14 yaralı

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Torbalı ilçesi Kuşçuburun Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi, C.T. yönetimindeki tır ile çarpıştı.
Kontrolden çıkan iki araç da yol kenarında bulunan bir binanın duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 14 kişinin de yaralandığı tespit edildi.
Kazada Hikmet Tayfun Ç. (69) ve Ömer A. (42) ile Mesut P. (31) yaşamını yitirdi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.