İşçi servisi ile tır çarpıştı: 3 ölü, 14 yaralı

Kontrolden çıkan iki araç da yol kenarında bulunan bir binanın duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 14 kişinin de yaralandığı tespit edildi.