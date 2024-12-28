İşçi servisi kaza yaptı: 2 ölü 5 yaralı

Nurdağı-Gaziantep karayolunun Acaroba mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsünün kimliği ve plakası henüz bilinmeyen bir işçi servisi sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralılardan Ümit Karaçalıoğlu ve Muhammet Emin Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 5 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.