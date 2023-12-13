Haberler Yaşam Haberleri İşçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı
Giriş Tarihi: 13.12.2023 10:12 Son Güncelleme: 13.12.2023 10:14

İşçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı

Konya’da işçi servisinin refüje çıkıp, ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İşçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Aliya İzzet Begovic Caddesi üzerinde meydana geldi. Ilgın ve Sarayönü ilçelerinden Organize Sanaya Bölgesine işçileri taşıyan Saffet K. (64) idaresindeki 42 ATJ 509 plakalı işçi servisi, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü Saffet K. ile yolcular Başar T. (49), Rukiye B. (35), Tuğba K. (28), Fatma K. (49) Ayşe Nur S. (47), Mehmet K. (48) ve Kazım T. (43) ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
Harper’s Bazaar ödül töreninde konuşan Ajda Pekkan: Kalbimiz Gazze ile atıyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu
Virüs uyarısı
ABD'nin prestijli üniversitesi Harvard'dan dikkat çeken karar: Siyonist şantaja boyun eğmedi!
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Netanyahu'ya tepki: Bu kadar masum insanın öldürülmesi haklı gösterilemez
Uyku uyumuyor yemek yemiyor! O ünlü isim şimdi tanınmaz halde: Kendi kendini bitirdi…
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan isim İstanbul'da yakalandı
İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medyadan duyurdu!
ARKADAŞINA GÖNDER
İşçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA