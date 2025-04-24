İşçi servisi kendi kendine kaymaya başladı: Şans eseri yaralanan olmadı!

Olay, akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi 1682'nci Cadde, Keloğlan Parkı'nda meydana geldi. işçi servisi otobüsünü park etti. Otobüs, bir süre sonra kendiliğinden hareket ederek, cadde kenarında bulunan park halindeki araçlara çarptıktan sonra Keloğlan Parkı'nda durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Öte yandan o anlar ise çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.