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Giriş Tarihi: 24.4.2025 22:57 Son Güncelleme: 24.4.2025 22:59

İşçi servisi kendi kendine kaymaya başladı: Şans eseri yaralanan olmadı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki işçi servisi kendi kendine kaymaya başladı. Cadde kenarında bulunan park halindeki bir araca çarparak durabilen servisin kaydığı anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Öte yandan olayla ilgili incelemeler sürüyor.

DHA
İşçi servisi kendi kendine kaymaya başladı: Şans eseri yaralanan olmadı!

Olay, akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi 1682'nci Cadde, Keloğlan Parkı'nda meydana geldi. işçi servisi otobüsünü park etti. Otobüs, bir süre sonra kendiliğinden hareket ederek, cadde kenarında bulunan park halindeki araçlara çarptıktan sonra Keloğlan Parkı'nda durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Öte yandan o anlar ise çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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İşçi servisi kendi kendine kaymaya başladı: Şans eseri yaralanan olmadı!
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