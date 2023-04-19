İşçi servisi tarlaya devrildi 3 ölü 31 yaralı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Zafer Bozdemir idaresindeki servis aracı, İnönü-Bozüyük karayolunda tarlaya devrildi. Mesaiye gitmekte olan işçilerden Özgün Selim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak (49) kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 31 kişi ise Eskişehir ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Yılmaz, Ersin Gölpınar, Orkun Kervan ile Hüseyin Muhammet Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bozdemir ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, "3 canımızı olay yerinde bıraktık. Çok üzgünüz. Söyleyecek hiçbir şey yok. Kazanın nasıl olduğuyla ilgili daha herhangi bir bilgi alamadık. Aracın hız sınırının yasal sınırlar içerisinde olduğunu biliyoruz" dedi. Öte yandan işçilerin çalıştığı fabrika kaza nedeniyle faaliyetini durdurdu.