Haberler Yaşam Haberleri İşçi servisi tarlaya devrildi 3 ölü 31 yaralı
Giriş Tarihi: 20.4.2023

İşçi servisi tarlaya devrildi 3 ölü 31 yaralı

İşçi servisi tarlaya devrildi 3 ölü 31 yaralı
Eskişehir'in İnönü ilçesinde Zafer Bozdemir idaresindeki servis aracı, İnönü-Bozüyük karayolunda tarlaya devrildi. Mesaiye gitmekte olan işçilerden Özgün Selim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak (49) kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 31 kişi ise Eskişehir ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Yılmaz, Ersin Gölpınar, Orkun Kervan ile Hüseyin Muhammet Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bozdemir ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, "3 canımızı olay yerinde bıraktık. Çok üzgünüz. Söyleyecek hiçbir şey yok. Kazanın nasıl olduğuyla ilgili daha herhangi bir bilgi alamadık. Aracın hız sınırının yasal sınırlar içerisinde olduğunu biliyoruz" dedi. Öte yandan işçilerin çalıştığı fabrika kaza nedeniyle faaliyetini durdurdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
Muharrem İnce İzmir'de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Denizli'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk milleti senin yalanlarına inanmaz
Numan Kurtulmuş'tan BAYKAR'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sözleri cehalet kokuyor
İnşaat şirketi sahibi Zehra’nın katili 1 ay sonra yakalandı
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden zehir zemberek sözlerle istifa etti
7'li koalisyondaki küçük ortaklar birbirine girdi! Karamollaoğlu'ndan DEVA'ya 'liste' tepkisi: Böyle bir mantık olabilir mi?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan 7'li koalisyona tepki: Eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Selçuk Bayraktar duyurdu: Kızılelma’da hızlı uçuş testleri tamam
ARKADAŞINA GÖNDER
İşçi servisi tarlaya devrildi 3 ölü 31 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA