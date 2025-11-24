İşçi servisi TIR'a saplandı: 9 Yaralı

Dilovası İlcesi Makina İhtisas Organize Bölgesi, 4 nolu kapı karşısında bulunan fabrikaya işçi götüren servis aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve park halindeki tıra çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazaya görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada servis içerisinde sıkışan işçi ve şoför, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda sıkıştıkları araçtan çıkartılırken ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan 8 işçi ve şoförden 2'sinin ağır yaralandığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada kullanılamaz hale gelen işçi servisi, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra olay yerine sevk edilen çekici ile yoldan kaldırıldı. Çarpışma esnasında etrafa saçılan kırık parçalar da temizlendikten sonra yol yeniden trafiğe açıldı.