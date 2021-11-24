Uşak’ta işçi servisi yan yattı: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 8.30 sıralarında Sivaslı İlçesi Uşak-Denizli kara yolu Çanlı Köprüsü'nde meydana geldi.
Mehmet Ömür (43) idaresindeki bir çağrı merkezi firmasına ait işçileri taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşılıklı iki köprüye dik olarak yan devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan sürücü ve 9 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.