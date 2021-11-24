Uşak’ta işçi servisi yan yattı: 10 yaralı

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan sürücü ve 9 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.