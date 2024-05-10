İşçi servisinin çarptığı 8 yaşındaki Muhammet hayatını kaybetti

Merkez Melikgazi İlçesi Küçük Mustafa Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Berat Ünal'a işçi servisi çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Muhabbet Berat Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Muhammet Berat'ın kaza yerine gelen teyzesi ise sinir krizleri geçirdi. Muhammet Berat Ünal'ın cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken servis şoförü is gözaltına alındı. polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.