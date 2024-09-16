İşçi servisiyle TIR kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü 6 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinden aldığı işçileri Adana'daki Ceyhan Yumurtalık Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kömür ocaklarına götüren Mehmet Emin Ulusoy'un kullandığı servis minibüsü, dün sabah Serbest Bölge bağlantı yolunda, Mehmet Ş. yönetimindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Servis minibüsünün hurdaya döndüğü kazada, sürücü Mehmet Emin Ulusoy ile işçiler Erol Durmuş ile Mustafa Okur olay yerinde, Mehmet Çetin ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü Mehmet Ş.'yi gözaltına aldı.Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücülerden Murat Kuzu (46) ölürken, diğer sürücü A.T. yaralandı. Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.Kocaeli Kandıra ilçesinde, otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin, henüz bir aylık evli olan sürücüsü Abdurrahman Çakır öldü.Adana'da freni boşalan temizlik aracı eve girdi. Evde yıkılan mutfak duvarının altında kalan kadın yaralandı.Rize, Ankara, Elazığ ve Bursa'daki kazalarda da 4 kişi yaşamını yitirdi.Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki Uluyayla Köprüsü'nde kontrolden çıkan Merve Kübra Gümüşlü'nün kullandığı otomobil, demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri de aşan otomobil, metrelerce yükseklikteki köprüden aşağıya düştü. Sürücü Merve Kübra Gümüşlü, olay yerinde hayatını kaybetti.SABAH