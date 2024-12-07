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Giriş Tarihi: 7.12.2024 10:47 Son Güncelleme: 7.12.2024 10:50

İşçi servisleri çarpıştı: 1’i ağır 20 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında iki işçi servisinin çarpışması sonucu toplamda 20 kişi yaralandı. Yaralılar Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Remzi YILMAZ
İşçi servisleri çarpıştı: 1’i ağır 20 yaralı

Kaza saat gece 00.30 sıralarında Orhangazi- Bursa karayolu, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Küçük Sanayi Sitesinden işçileri alan Memduh K.(55) idaresindeki işçi servisine Küçük Sanayi Sitesi kavşağından karşıya geçmek istediği esnada Orhangazi istikametinden Bursa istikametine gitmekte olan Hüseyin S. (53) idaresindeki bir başka işçi servisi çarptı.

SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

Kazada kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Memduh K. İdaresindeki işçi servisi devrildi. İki servis minibüsü de orta refüje savrulurken, kazada her iki işçi servisinde bulunan toplam 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. yaralılardan 14'ü ambulans ve kendi imkanları ile Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer 6 yaralı ise Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİ AĞIR

Diğer yandan hastanelere sevk edilen yaralılardan Memduh K.'nın durumunun ağır olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle Orhangazi-Bursa karayolunda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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İşçi servisleri çarpıştı: 1’i ağır 20 yaralı
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