İşçi servisleri çarpıştı: 1’i ağır 20 yaralı

SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

Kazada kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Memduh K. İdaresindeki işçi servisi devrildi. İki servis minibüsü de orta refüje savrulurken, kazada her iki işçi servisinde bulunan toplam 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. yaralılardan 14'ü ambulans ve kendi imkanları ile Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer 6 yaralı ise Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi.