İşçi tamir ettiği 1 tonluk TIR rampasının altında kalarak öldü

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Oto tamir işçisi Serdar İkier (33) öğle saatlerinde cadde üzerinde park halinde olan TIR'ın rampasında tamirat çalışması yapmaya başladı. O sırada İkier'in altında olduğu tonlarca ağırlıktaki rampa, bir anda düştü. Rampanın altında kalan İkier, sıkıştı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, forkliftin de yardımıyla paleti kaldırarak İkier'i sıkıştığı yerden çıkarttı. Ancak sağlık ekipleri İkier'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sonrasında polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında Serdar İkier'in cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

ANNE 'OĞLUM OĞLUM' DİYE FERYAT ETTİ

Evli ve bir çocuk babası olan Serdar İkier'in ölüm haberinin alan annesi, yakınlarıyla koşarak olay yerine geldi. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı acılı kadın sinir krizleri geçirdi . Polis olayla ilgili çalışma başlattı.