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Giriş Tarihi: 27.10.2021 08:58 Son Güncelleme: 27.10.2021 09:45

İşçi taşıyan servis minibüsü park halindeki tıra çarpıp devrildi! Çok sayıda yaralı var

AA
İşçi taşıyan servis minibüsü park halindeki tıra çarpıp devrildi! Çok sayıda yaralı var

Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda işçi taşıyan servis minibüsü park halindeki tıra çarpıp devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Liman yolu trafiğe kapandı.

Yakuplu Liman Caddesi Ambarlı Limanı istikametinde ilerleyen 34 LAG 773 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolda park halindeki tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki yaralılar, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

8 İŞÇİ YARALANDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Polise ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, kaza nedeniyle Ambarlı Limanı istikameti trafik akışına kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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İşçi taşıyan servis minibüsü park halindeki tıra çarpıp devrildi! Çok sayıda yaralı var
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