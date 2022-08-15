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Giriş Tarihi: 15.8.2022 10:16 Son Güncelleme: 15.8.2022 10:26

İşçiler arasında çıkan duş kavgası kanlı bitti: Yaralılar var

Bursa’da bir fabrika inşaatında çalışan işçiler arasında duş sırası nedeniyle kavga çıktı. Çevik kuvvet ekiplerinin sevk edildiği kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
İşçiler arasında çıkan duş kavgası kanlı bitti: Yaralılar var

İnegöl ilçesinde Mesudiye mahallesinde devam eden bir fabrika inşaatında olaylar çıktı. İnşaatta çalışan 11 işçi, duş sırası nedeniyle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Kavgada yaralanan Yusuf B. (21), Yunus B. (13) ve İbrahim B. (29) İnegöl Devlet Hastanesine, İbrahim S.(25), Vural S.(28) ve Volkan C.(22) Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yusuf B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya karıştıkları tespit edilen İsmail B. (22), Hüseyin S.(23), Latif C.(20), Ümit S.(24) ve Ünal S.(22) gözaltına alındı. Bir grup çevik kuvvet ekibi, olayların devam etmemesi için Hastane çevresinde de geniş güvenlik önlemi aldı.

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İşçiler arasında çıkan duş kavgası kanlı bitti: Yaralılar var
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