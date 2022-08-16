İşçileri taşıyan servis otobüsü alev alev yandı

Olay, saat 00.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkiinde Mahmutbey istikametinde meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevleri gören işçiler, sürücüyü hemen uyardı. Şoför de otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti ve durumu itfaiyeye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler otobüsün arka kısımlarını sardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale etti. Polis ekipleri de yolda önlem aldı. Otobüsteki işçiler, olay yerine çağrılan servis aracıyla havalimanına gönderildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otobüste çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.