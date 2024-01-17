İşçilerin yüzde 60 zam sevinci

Yalova'nın Çiftlikköy Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı yaklaşık yüzde 60 artarak 31 bin 103 lira oldu. Maaş zammı protokolünde Başkan Ali Murat Silpagar'ı kapıda karşılayan belediye işçileri, başkanı omuzlara çıkararak aldıkları zammı coşkuyla kutladı. Çiftlikköy Belediyesi ve Zirvekent A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme töreni Çiftlikköy Belediyesi Düğün ve Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplu sözleşme Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Hak-İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz arasında imzalandı. İşçiler, meşale ve alkışlarla ve "Büyük başkan" sloganı atarak Başkan Silpagar'ı kapıda karşıladı.Silpagar'ı omuzlara alan işçiler en düşük işçi maaşının 18 bin 477 liradan 31 bin 103 liraya çıkaran Silpagar'a büyük ilgi gösterdi. Başkan Silpagar, burada yaptığı konuşmada her daim işçinin ve belediye çalışanlarının yanında olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Bizler dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın da halkımıza hizmet ettiğimiz kıymetli çalışma arkadaşlarımızın hakkını koruyarak, çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz dedik ve bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Sizleri seviyorum, Allah sizlerden razı olsun, dualarınızı eksik etmeyin. Dua, destek sizden, Allah da bize ödeme kolaylığı nasip edecektir, elhamdülillah diyoruz. Allah'a emanet olun" diye konuştu. Başkan Silpagar, yapılan toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşının net 31 bin 103 liraya çıkarıldığını, evli ve iki çocuklu işçiler için de en düşük maaşın ise net 33 bin 540 lira olarak belirlendiğini belirtti. Yapılan toplu sözleşmeyle askerlik yol harçlığı bin TL'den 5 bin TL'ye, aile yardımı yüzde 49.5 artışla bin 158 TL'den bin 728 TL'ye, yemek ücreti yüzde 55'lik artışla 110 TL'den 170 TL'ye, 26 TL olan yol ücreti yüzde 55'lik artışla 40 TL'ye, kırtasiye yardımı ise yüzde 700 artışla 2 bin TL'ye çıkarıldı. Ramazan Bayramı için 500 TL, Kurban Bayramı için bin 100 TL olan bayram harçlığına yüzde 900 artış yapılarak Ramazan Bayramı için 5 bin TL'ye, Kurban Bayramı için ise 10 bin TL'ye çıkarıldı. İHA