İşçiyi bagajda taşımıştı! Tepki çeken görüntünün ardından ilk kez konuştu

Savcılık talimatıyla kamera kayıtlarını inceleyen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişiye ulaştı. Polis merkezine çağrılan ve isimleri açıklanmayan kişiler ifadelerinde, şikayetçi olmadıklarını belirtti. Sürücüye Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira para cezası kesildi.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı inşaatlarda boya işleri yaptırdığını belirten kişi, bagaja binen kişinin dayısının oğlu olduğunu, birlikte büyüdüklerini, şu an hala aynı evde kaldıklarını söyledi. Kuzeni ile arkadaş gibi olduklarını söyleyen kişi, "Beni patron diye yazmışlar, değilim. Beraber ortak çalışıyoruz. Gırgır şamata olsun diye bagaja bindi, olay buralara kadar geldi. Hatta ben ısrar ettim 'Gel öne bin yanlış anlaşılır' dedim. Yoksa böyle bir şey kimsenin aklına gelmezdi. Gırgır şamata olsun diye yaptık, insanlar yanlış anlamış. Ayrıca o benim işçim değil, dayımın oğlu" diye konuştu.