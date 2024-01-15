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Giriş Tarihi: 15.1.2024 10:23 Son Güncelleme: 15.1.2024 10:24

İşe aldığı çoban çiftlikten 70 adet küçük baş hayvanı çaldı

Afyonkarahisar’da çiftçinin 70 küçük baş hayvanı çalan hırsız JASAT ekiplerinin başarılı çalışması ile yakalandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
İşe aldığı çoban çiftlikten 70 adet küçük baş hayvanı çaldı

Afyonkarahisar'ın Merkez ilçesi Bostanlı köyünde yaşayan A.G. isimli vatandaş, yaşadığı çiftliğinden ayrılarak evine gitti. Ertesi sabah çiftliğini kontrole gittiğinde, hayvanlarından 70 adetinin (koç, koyun ve kuzu) kaybolduğunu fark etti.

Bu durumu jandarmaya bildirerek şüphelendiği kişi hakkında şikayetçi oldu. Söz konusu şüpheli A.G.'nin bir ay önce işe aldığı çoban E.Y'di. Geçmişte hırsızlık, hayvan hırsızlığı gibi suçlarla kaydı bulunan ve aranmakta olan E.Y. hakkında jandarma ekipleri araştırma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışmaları ve aldıkları duyumlar sonucunda şüpheli E.Y., Sultandağı ilçesinde bir otelde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, çalınan hayvanları G.A. ve M.Y. adlı şahıslara sattığını ve olay yerine gelip hayvanları aldıklarını itiraf etti. Elde edilen istihbarat üzerine Sultandağı ilçesinde yapılan aramada, çalınan 70 küçükbaş hayvan bulundu.

Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, E.Y. gözaltına alındı. G.A. ve M.Y. isimli şahıslar ise suç eşyasını satın aldıkları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldılar.

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İşe aldığı çoban çiftlikten 70 adet küçük baş hayvanı çaldı
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