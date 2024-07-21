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Giriş Tarihi: 22.7.2024

İşe başladığının ikinci günü akıma kapılarak öldü

ABBAS ÇAKAR
İşe başladığının ikinci günü akıma kapılarak öldü
Diyarbakır'da yaşayan 28 yaşındaki Kutsal Bingöl, Kocaeli'ne gelerek Derince ilçesindeki bir inşaatta çalışmaya başladı. Ancak işe başladıktan iki gün sonra, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Durumu fark eden iş arkadaşları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Bingöl'e olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Kutsal, Bingöl hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bingöl'ün cenazesi, adli işlemler tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edilerek toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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İşe başladığının ikinci günü akıma kapılarak öldü
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