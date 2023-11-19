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Giriş Tarihi: 19.11.2023

İşe giderken öldürüldü

Gaziantep’te 4 çocuk babası işçi, gece vardiyasında çalıştığı fabrikaya giderken yolda pusu kuran husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İşe giderken öldürüldü
Gaziantep'te yaşayan 4 çocuk babası tekstil işçisi Ahmet Ateş, geçtiğimiz perşembe gecesi, çalıştığı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iplik fabrikasındaki gece vardiyasına gitmek üzere Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Serince Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Bu sırada sokakta pusu kuran bir kişi, pompalı tüfekle Ateş'e defalarca ateş etti. Saldırgan kaçarken, Ahmet Ateş olay yerinde öldü. Ateş'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardında Serince Mezarlığı'nda toprağa verilirken, jandarmaya teslim olan bir kişinin Ateş'i aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüğünü itiraf ettiği öğrendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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İşe giderken öldürüldü
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