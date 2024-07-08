İşe giderken TIR’ın altında can verdi

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bozarmut Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Uygun (48), dün sabah işe gitmek için evden çıktı. Uygun, Yavuz Selim Caddesi'nde yol kenarında yürüdüğü sırada, M.Y.'nin park halindeyken aniden hareket ettirdiği TIR'ın altında kaldı. Uygun, olay yerinde öldü. TIR şoförü M.Y. gözaltına alındı. Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde yaşayan 3 yaşındaki İlyas Güzel, dengesini kaybedince, babası A. Güzel'in kullandığı traktörden düştü. Traktörün altında kalan İlyas öldü.Şırnak'ın Cizre elçesinde yaşayan çoban Kadri Demir (48), önceki gece koyunlarını Çevre Yolundan karşıya geçirmek istedi. Bu sırada sürüye dalan bir otomobil ve bir hafif ticari araç önce birbirleriyle çarpıştı, adından da çobana çarptı. Kadri Demir kaldırıldığı hastanede ölürken, çok sayıda koyun da telef oldu. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde önceki gece gezmeye çıkan Hüseyin Yılmaz (19), kontrolünü kaybettiği otomobille dereye uçtu. Bölgeyi tarayan ekipler, derede Yılmaz'ın cesedini buldu. Sakarya'nın Karasu ilçesine akraba ziyaretine gelen Eyüp Nesil, önceki gece dönerken Kuzuluk Mahallesi'nde otomobiliyle su kanalına düştü. Nesil'den haber alamayan yakınları, dün aracı su kanalında çalışır halde buldu. Eyüp Nesil'in öldüğü belirlendi.--