Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ekşioğlu Mahallesi'nde "Spa Merkezi" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde bir müşteriye ait maddi değeri yaklaşık altı bin 500 lira olan altın bilekliğin çalınması üzerine inceleme başlattı.

İşe girdi; bir gün sonra müşterisini soydu | Video

Altın bilekliği, olayın yaşandığı iş yerinde olaydan bir gün önce işe başlayan E.A.'nın çaldığı tespit edildi. E.A. gözaltına alındı. Suçunu itiraf ederek çaldığı bilekliği bir kuyumcuda bozdurduğunu beyan eden E.A., "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan dolayı adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz şekilde yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polisler tarafından ele geçirilen altın bileklik ise sahibine teslim edildi.