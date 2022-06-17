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Giriş Tarihi: 17.6.2022 15:27 Son Güncelleme: 17.6.2022 15:41

İşe girdi; bir gün sonra müşterisini soydu…

EMİR SOMER EMİR SOMER
İşe girdi; bir gün sonra müşterisini soydu…

İstanbul’da bir Spa Merkezi’nde işe başladıktan bir gün sonra bir müşterisinin 6.500 lira değerindeki altın bilekliğini çalan hırsız, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ekşioğlu Mahallesi'nde "Spa Merkezi" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde bir müşteriye ait maddi değeri yaklaşık altı bin 500 lira olan altın bilekliğin çalınması üzerine inceleme başlattı.

İşe girdi; bir gün sonra müşterisini soydu | Video

Altın bilekliği, olayın yaşandığı iş yerinde olaydan bir gün önce işe başlayan E.A.'nın çaldığı tespit edildi. E.A. gözaltına alındı. Suçunu itiraf ederek çaldığı bilekliği bir kuyumcuda bozdurduğunu beyan eden E.A., "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan dolayı adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz şekilde yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polisler tarafından ele geçirilen altın bileklik ise sahibine teslim edildi.

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İşe girdi; bir gün sonra müşterisini soydu…
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