İşe girdiğinde sevinç gözyaşı dökmüş: Kardeşim babam kadar şanslı olamadı!

Her zamanki gibi gündüz vardiyasında çalışmak için 10 Ekim günü sabahın ilk ışıklarında uyanan Suat Demirkıran, cep telefonuna gelen mesajla gündüz vardiyasından gece vardiyasına kaydırıldığını öğrendi. Hafta boyunca gece mesaisinde çalıştı. Demirkıran, haftanın son gününü de gece vardiyasında çalışarak geçirdikten sonra normal düzenine dönecekti, olmadı. Maden ocağında patlama onu hayattan kopardı.

VARDİYASI SON DAKİKA DEĞİŞTİ

Şehit Demirkıran'ın ablası Kibariye Keskin, kardeşini ölüme götüren gece vardiyasında çalışacağının haberini son dakika aldığını anlattı. SABAH'a konuşan Keskin "Kardeşim sabah çok erken kalkmıştı. Sabah 8'de mesaisi başlayacaktı, hazırlanmıştı. Son dakika vardiyasının değiştiğini öğrendi. Akşama kadar bekledi, sonra da gece vardiyası için maden ocağına gitti. Bir daha da dönemedi..." ifadelerini kullandı.

İTFAİYE ERLERİ MÜDAHALE EDEMEDİ

Maden ocağındaki patlama haberini alan eniştesi Erdal Keskin "İtfaiye eri ile aynı yerde yaşıyorduk. Ona patlama ihbarı gelince bana da haber verdi. Hemen maden ocağına gittik. İtfaiye erleri kurtarma operasyonu için çalışmaya başladı ancak göçükten gelen yoğun gaz nedeniyle aşağı inemeden geri döndüler. Çaresizce bakakaldık öylece" ifadelerini kullandı.

PATLAMADAN YARA ALMADAN ŞEHİT OLDU

Şehidin tahliyesine tanık olan enişte Keskin "Kurtarma çalışmaları sonuç vermeye başlayınca Suat'ımızın da cenazesi geldi. Vücudunda yara yoktu. Burnunun üzerinde hafif bir iz vardı onun dışında vücudunda tek bir çizik dahi yoktu. Patlamadan hiç yara almamış. Göçük nedeniyle tahliye yolu tıkanınca yaklaşık 2 saat boyunca zehirli gaza maruz kalmış. Sırtındaki oksijen tüpü 40 dakikalıktı. 40 dakikadan sonra oksijeni tükenince şehit olmuş. Oksijeni dayansaydı yaşayacaktı" dedi.

BABAMIZ DA MADEN KAZASI GEÇİRDİ

Abla Kibariye Keskin "Babamız da bu maden ocağında çalışmıştı. Babamız da yer altında geçirdiği bir kaza sonucunda ayağını kırmıştı. Kardeşim, babam kadar şanslı olamadı. Ellerimizin arasından kayıp gitti" ifadelerini kullandı.

KURA ÇIKTIĞINDA SEVİNÇTEN AĞLAMIŞTI

Kardeşinin TTK'ya başvurduktan sonra kura sonuçlarında işe alındığını belirten Kibariye Keskin "Kurayı kazandığında sevinçten ağlamıştı. Çok istiyordu orada çalışmayı. O maden ocağına girerken sevinç gözyaşları döktü, biz onu maden ocağından çıkarırken acı gözyaşları döktük" diye konuştu.

Şehit Suat Demirkıran'ın Doğaşı Köyü'ndeki aile evine dev Türk Bayrağı asıldı. Ablası Kibariye Keskin ve eniştesi Erdal Keskin, taziyeleri dev Türk Bayrağı altında kabul ediyor.