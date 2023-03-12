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Giriş Tarihi: 12.3.2023 13:29

İşe gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi, 3 gündür haber alınamıyor

27 yaşındaki Sait Sağır, 9 Mart Perşembe günü işe gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Ancak akşam saatlerinde deri dönmetince endişelenen aile güvenlik güçlerine haber verdi. 3 gündür tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Sait için kuzeni Mustafa Alıcı yardım istedi.

DHA
İşe gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi, 3 gündür haber alınamıyor

Sait Sağır, 9 Mart Perşembe günü Erdemoğlu Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde çalıştığı ekmek fırınına gitmek üzere ayrıldı. Yakınları, akşam eve dönmeyen Sağır'a ulaşamayınca, kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından güvenlik güçleri Sait Sağır'ın bulunması için ilçe merkezi ve köylerde arama çalışması başlattı.
Hala ulaşılamayan Sait Sağır'ın bulunması için yardım isteyen teyzesinin oğlu Mustafa Alıcı, "Sait bir fırında çalışıyordu. Perşembe günü de evden işe gitmek için çıktı ama bir daha dönmedi. Durumu güvenlik güçlerine bildirdik ama hala kendisine ulaşamadık. Anne ve babası perişan durumda, bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

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İşe gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi, 3 gündür haber alınamıyor
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