İşe gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi, 3 gündür haber alınamıyor

Sait Sağır, 9 Mart Perşembe günü Erdemoğlu Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde çalıştığı ekmek fırınına gitmek üzere ayrıldı. Yakınları, akşam eve dönmeyen Sağır'a ulaşamayınca, kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından güvenlik güçleri Sait Sağır'ın bulunması için ilçe merkezi ve köylerde arama çalışması başlattı.

Hala ulaşılamayan Sait Sağır'ın bulunması için yardım isteyen teyzesinin oğlu Mustafa Alıcı, "Sait bir fırında çalışıyordu. Perşembe günü de evden işe gitmek için çıktı ama bir daha dönmedi. Durumu güvenlik güçlerine bildirdik ama hala kendisine ulaşamadık. Anne ve babası perişan durumda, bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.