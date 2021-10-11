İşe yerleştirmede rekor: 206.546





EYLÜLDE YÜZDE 126 ARTIŞ

İŞKUR tarafından açıklanan verilere göre eylülde işe yerleştirilenlerin sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127 artarak 206 bin 546 kişi ile aylık bazda tarihi zirveye çıktı. Yılın ilk 9 ayında işe yerleştirilenlerin sayısı ise, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 965 bin 696 kişiye ulaştı.