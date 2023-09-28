Haberler Yaşam Haberleri İşe yetişmek isterken kazada hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.9.2023 09:48 Son Güncelleme: 28.9.2023 09:59

İşe yetişmek isterken kazada hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinden Belek Turizm merkezindeki 5 yıldızlı oteline işe giden Osman Arısoy’un (24) otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
İşe yetişmek isterken kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesindeki D400 karayolu, Cumalı Mahallesi girişinde akşam saat 21.00 sıralarında Osman Arısoy'un kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuca refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OTELDE ÇALIŞIYORDU

Arısoy, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arısoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberini alan Arısoy'un yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Belek Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı otelde garson olarak çalışan Osman Arısoy'un evden çıkarken "İşe geç kalıyorum" diyerek ayrıldığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından Arısoy memleketi Serik'e gözyaşları içinde toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Canpolat: İYİ Parti kapısında gezmeyeceğiz
VERGİSİZ TELEFON SON DURUM: Fiyatlar yarıya iniyor! Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?
Dört çocuğa sahip çıktılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Beşiktaş’a deplasmanda büyük şok! Adana Demirspor 4 golle kazandı…
CHP’li Özgür Özel, TSK’ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu’na sahip çıktı
Suzan Sabancı Dinçer’in 28 yıllık evliliği bitiyor
FETÖ’cü Garson’un sırrı
Dikkat: ‘Cinsiyetçi’ yazı!
SON DAKİKA | Türkiye düşmanı senatör Bob Menendez hakim karşısına çıktı! 100 bin dolar kefelatle serbest
ARKADAŞINA GÖNDER
İşe yetişmek isterken kazada hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA