İşe yetişmek isterken kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesindeki D400 karayolu, Cumalı Mahallesi girişinde akşam saat 21.00 sıralarında Osman Arısoy'un kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuca refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
OTELDE ÇALIŞIYORDU
Arısoy, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arısoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberini alan Arısoy'un yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Belek Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı otelde garson olarak çalışan Osman Arısoy'un evden çıkarken "İşe geç kalıyorum" diyerek ayrıldığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından Arısoy memleketi Serik'e gözyaşları içinde toprağa verildi.