İSG uzmanı, patlama riskine karşı vatandaşları uyardı: Menfezleri asla kapatmayın

Çorum'da önceki gün 5 katlı binada yaşanan doğalgaz patlaması bir kişinin hayatını kaybetmesine, 33 kişinin ise yaralanmasına yol açtı. Facianın ardından uzmanlar doğalgazın doğru kullanımı için gereken önlemleri bir kez daha hatırlattı. SABAH'a konuşan İş Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Balta, "Kışla birlikte evlerde doğalgaza dikkat edilmeli. Geçen sene de Ankara'da bir doğalgaz patlamasında 4 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Tesisat kontrolünü düzenli olarak yaptırmalıyız. Gaz kaçağının kontrolü için çok basit yöntemler de var. Sabunlu suyla ellerimizi ovuşturup set üstü ocakların borusuna doğru tuttuğumuzda kabarcıklanma varsa evde hiç durmamamız gerekir. Kışa girerken düzenli olarak bakım yaptırmalılar" dedi.Balta, "Vatandaşlar özellikle kış aylarında eve soğuk girmesin diye hava sirkülasyonunu sağlayan doğalgaz menfezlerini kapatıyor. Bu da doğalgaz patlamalarına davetiye çıkarıyor. Menfezlerin asla kapanmaması lazım. Bakım ve onarımdan kaçınmamak gerekir. Vatandaşlarımızın evde çürük sarımsak kokusu veya çürük yumurta kokusu hissettiklerinde elektrik düğmelerine dokunmadan hemen evden çıkmaları gerekir. Hemen 187'yi arayarak ve ana vananın kapatılarak evden çıkılması lazım. Evleri havalandırmak gerekli. Doğalgaz patlamaları kapalı ve hava almayan alanlarda olur. Farkındalık çok önemli çünkü doğalgaz sinsi bir şekilde tehlike getiriyor" şeklinde konuştu.Çorum'da bir kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının meydana geldiği 5 katlı apartman ile ilgili açıklama yapan vali ali çalgan, "bu bina, ağır hasarlı raporu düzenlenerek yıkılacak. Hazar gören 15 bina da tahliye edildi. Defterdarlığımız başkanlığında oluşturulan bir ekip zarar tespiti yapacak ve zararın giderilmesi için gerekeni yapacağız" dedi. Patlamada hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Osman Keyinci ise Akşemseddin Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi./SABAH