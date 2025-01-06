İshak Paşa Sarayı, 2024 yılında 260 bin ziyaretçi ağırladı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı, etkileyici süslemeleri ve zarafetiyle turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunan saray, tarihi atmosferiyle ziyaretçilerine adeta geçmişe yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Büyüleyici güzelliği ve tarihi dokusuyla bilinen sarayı 2024 yılında yoğun bir ziyaretçi akını yaşandı. Saray, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin uğrak noktası oldu. Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılında 260 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Sizleri de Ağrı'mızın doğal, kültürel ve tarihî güzelliklerini yakından görmeniz için ilimize bekliyoruz" dedi. Recep ÇİRİK/SABAH