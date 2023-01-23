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Giriş Tarihi: 23.1.2023

İshak Paşa Sarayı restore edilecek

AA
İshak Paşa Sarayı restore edilecek
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve geçen yıl 295 bin 600 kişiyle "tüm zamanların en yüksek ziyaretçi" sayısına ulaşan İshak Paşa Sarayı, restore edilecek.
İlçenin güneyinde "kartal yuvası"nı andıran bir tepe üzerine kurulu bulunan tarihi saray, Osmanlı, Selçuklu, barok ve rokoko mimarisinden izler ve süslemeler taşıyor. UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen saray, yerleşkesindeki cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarıyla yılın her dönemi ziyaretçi ağırlıyor. Son yıllarda ülkenin farklı illerindeki tur acentelerinin bölgeye ilgi gösterilmesiyle tarihi saray, 2022 yılında 295 bin 600 kişinin ziyaret etmesiyle tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

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İshak Paşa Sarayı restore edilecek
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