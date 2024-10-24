ISIF’24’ün en prestijli ödülü KTÜ’ye

Adana'da TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ISIF'24 (International Inventions Fair) 9. Uluslararası Buluş Fuarı'nın en prestijli ödülü "GRAND PRIX","Titreşime Dayalı Yapı Sağlığı İzlemesinde Derin Öğrenme Tabanlı Anormallik Tespit Sistemi" adı verilen buluşla, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) oldu. KTÜ, 298'i yerli, 56'sı yabancı, toplam 354 buluşun sergilendiği fuarda, toplam 10 madalya kazandı. KTÜ Senato Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı başkanlığında düzenlenen törenle buluş sahibi akademisyenlere, "KTÜ Ekolü"ne sağladıkları katkı ve başarılı projeleri adına tebrik belgesi takdim edildi.