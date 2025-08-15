Işıkta duran araca çarptı! 1 ölü 5 yaralı

Fındıklı ilçesi karadeniz sahil yolunda meydana gelen kazada kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarpan panelvan tipi araçta 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı. Kaza, Fındıklı ilçesi karadeniz sahil yolunda akşama doğru meydana geldi Artvin istikametinden Rize istikametine hareket eden A.H idaresindeki panelvan araç Fındıklı ilçe merkezi sahil yolunda kırmızı ışıkta duran gürcüstan uyruklu N.K idaresindeki araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu kazada ağır yaralanan Meryem Hekimoğlu (65) kaldırıldığı fındıklı devlet hastanesinde hayatını kaybetti kazada her iki araçta 5 kişi yaralandı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı .