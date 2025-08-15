Haberler Yaşam Haberleri Işıkta duran araca çarptı! 1 ölü 5 yaralı
Giriş Tarihi: 15.8.2025 20:42 Son Güncelleme: 15.8.2025 21:24

Işıkta duran araca çarptı! 1 ölü 5 yaralı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde gürcü plakalı araca arkadan çarpan araçta 1 kişi öldü. 5 kişi ise yaralandı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Işıkta duran araca çarptı! 1 ölü 5 yaralı

Fındıklı ilçesi karadeniz sahil yolunda meydana gelen kazada kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarpan panelvan tipi araçta 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı. Kaza, Fındıklı ilçesi karadeniz sahil yolunda akşama doğru meydana geldi Artvin istikametinden Rize istikametine hareket eden A.H idaresindeki panelvan araç Fındıklı ilçe merkezi sahil yolunda kırmızı ışıkta duran gürcüstan uyruklu N.K idaresindeki araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu kazada ağır yaralanan Meryem Hekimoğlu (65) kaldırıldığı fındıklı devlet hastanesinde hayatını kaybetti kazada her iki araçta 5 kişi yaralandı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı .

ARKADAŞINA GÖNDER
Işıkta duran araca çarptı! 1 ölü 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz