Işıl hemşire koronaya yenildi!

Kocaeli İzmit SEKA Devlet Hastanesinde görev yapan Işıl Dalgın, yaklaşık 20 gün önce rahatsızlandı. Yapılan tetkikleri sonucu COVİD-19'a yakalandığı tespit edilen Dalgın, durumunun ağırlaşması üzerine hastanede tedavi altına alındı. 15 günden bu yana hastanede tedavi devam eden Işıl hemşire sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

10 AYLIK BEBEĞİ VAR

İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde oturan Makine Mühendisi Cumhur Dalgın eşi olan Işıl Dalgın'ın Aşı yaptırmadığı ve 10 aylık bir çocuğu bulunduğu öğrenildi. Genç hemşirenin cenazesi Derince İmamı Azam Camii'nden kaldırılarak Derince'de toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan Işıl hemşirenin çocuğunu emzirdiği için çekinceleri bulunduğu ve bu nedenle aşı vurulmadığı ileri sürüldü.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DUYURDU

Işıl hemşirenin hayatını kaybettiği haberini Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da sosyal medya hesabından duyurdu. Pehlevan sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımda, "Değerli çalışma arkadaşımız, Seka Devlet Hastanesi eski sorumlu hemşiremiz Işıl Dalgın'ı kaybettik. Merhumeye Allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.