Haberler Yaşam Haberleri İsim benzerliği yüzünden başına gelmedik kalmadı: Sen çığ altında kalıp ölmüşsün
Giriş Tarihi: 26.4.2023 10:16 Son Güncelleme: 26.4.2023 10:23

İsim benzerliği yüzünden başına gelmedik kalmadı: Sen çığ altında kalıp ölmüşsün

Bolu’da özel firmada çalışan 2 çocuk babası 40 yaşındaki Salih Yıldırım’ın, isim benzerliği yüzünden başına gelmedik olay kalmadı. Askere gitmek için müracaatta bulunan Yıldırım’a, Askerlik Şubesinden, “Sen çığ altında kalıp ölmüşsün. Şehitsin” bile denildi.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
İsim benzerliği yüzünden başına gelmedik kalmadı: Sen çığ altında kalıp ölmüşsün

2012 yılından bu yana başına gelen olayların pişmiş tavuğun başına bile gelmediğini belirten Salih Yıldırım şunları söyledi; "Bu isim yüzünden çok çektim. 2012 yılında bir avukat arkadaş aradı, bekardım evlenmemiştim daha. Adıma açılmış boşanma davası çıktı ve çocukların velayeti size kaldı dedi. Dedim ki ben evlenmedim ki. Çocukların velayeti bana kalsın. Gittim adliyeye ifade verdim isim benzerliğinden oradan beraat ettim" dedi

İkinci olayı 2000 yılında yaşadığını belirten Yıldırım; "2000 yılında askere gitmem lazımdı ve başıma gelen olay yüzünden 5 sene geç gittim askere. Tüm tertiplerim gitti. Düzce'de duruyordum o zaman. Düzce'deki askerlik şubesine gittim. Malatya'ya gideceksin dediler. Oradan ilçeye gönderdiler. İlçedeki askerlik şubesine gittim komutan 'sen ölüsün' dedi. Sen Şırnak'ta çığ altında kalmışsın şehit olmuşsun dedi. Komutan ben daha askere gitmedim ki şehit olayım. Genel Kurmaya dilekçe yazdım. 2004'te askere aldılar.

BİLMEDİĞİM OLAYLARDAN TANIK OLDUM

Bu olaylardan sonra İstanbul'da bir olay daha oldu. Tanımadığım bir şahsın arabanın lastikleri çalınmış şahit yazmışlar. O mahalleye o semte hiç gitmedim. Şimdi de Antalya'da 2022 de eğlence merkezinde taciz oluyor, şahit olarak Salih Yıldırım yine beni yazmışlar. Ben ömrümde Antalya'ya gitmemiş adamım. Şimdi onu Bolu Savcına izah ettim. Telefon kayıtlarına bakabilirsiniz, ben hiç Antalya'ya gitmedim. Ben hayatım boyunca eğlence merkezine gitmemiş, alkol almamış bir insanım.

İSMİNİN BAŞINA EKLEME YAPTIRACAM

2 senede bir adliye kapılarında, isim benzerliği nedeniyle ifadeler veriyorum diyen Yıldırım; "Ben en kısa zamanda ismimin ya başına ya sonuna bir isim ekleyeceğim çünkü durduk yere adliye sarayına gelmekten sıkıldım. Bu olaylar beni etkiliyor. Çünkü çalışıyorum sürekli izin almak zorunda kalıyorum. Hiç kimse TC numarası üzerinden işlem yapmıyor. Artık çok sıkıldım" dedi.

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İsim benzerliği yüzünden başına gelmedik kalmadı: Sen çığ altında kalıp ölmüşsün
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