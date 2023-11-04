İsim değişikliği krizini AYM çözdü

Kimlikteki isminde, yazım
yanlışı nedeniyle
mahkeme kararıyla
düzeltme
yaptıran Mihrali
Karademir, mezun
olduğu Hacettepe
Üniversitesi Tıp
Fakültesi'nden,
diplomasının yeni
kimlik bilgileriyle
düzenlenmesiniistedi.
Üniversite,
diplomanın arka
yüzüne şerh düşerek
yeniledi.
Karademir, şerhin
iptali için
Ankara 15. İdare
Mahkemesi'ne
başvurdu.
Mahkeme, üniversitenin
işlemini
hukuka
uygun bulunca
Karademir, önce
Ankara
Bölge İdare
Mahkemesi'ne
gitti, ardından
da Anayasa
Mahkemesi'ne
başvurdu. Yüksek
Mahkeme, hak
ihlalinin ortadan
kaldırılması
için yargılamanın
yeniden yapılmasına
karar verdi.