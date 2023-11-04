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Giriş Tarihi: 4.11.2023

İsim değişikliği krizini AYM çözdü

İLKER TURAK İLKER TURAK
İsim değişikliği krizini AYM çözdü
Kimlikteki isminde, yazım yanlışı nedeniyle mahkeme kararıyla düzeltme yaptıran Mihrali Karademir, mezun olduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden, diplomasının yeni kimlik bilgileriyle düzenlenmesiniistedi. Üniversite, diplomanın arka yüzüne şerh düşerek yeniledi. Karademir, şerhin iptali için Ankara 15. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, üniversitenin işlemini hukuka uygun bulunca Karademir, önce Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne gitti, ardından da Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme, hak ihlalinin ortadan kaldırılması için yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

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İsim değişikliği krizini AYM çözdü
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