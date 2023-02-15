İsimsiz kahramanlar 10 doğum gerçekleştirdi

Ankara'da kadın doğum uzmanı olarak gören yapan Ömer Oğuzhan Ünsal, depremin ardından gönüllü olarak deprem bölgesine gitti. Doktor Ünsal, Sağlık Bakanlığı tarafından bir bölümü depremde zarar gören Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevlendirildi. Depremin ilk anlarından itibaren iki gün boyunca hastanenin acil servisinde, başka illerden gelen gönüllü doktorlarla yaralılara iki gün hizmet verdi. Ünsal, soyadlarını hatırlamadığı Ülker, Ali, Mehmet, Cuma ve Yuşa adı doktorlar ile Arife ve Saliha hemşire ile depremzedelere müdahale etti. Adıyaman'da kadın doğum hastanesinin kullanılamayacak durumda olmasından dolayı Ömer Oğuz Ünsal ve arkadaşları, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kısıtlı imkânlarla kadın doğum ve çocuk bölümü oluşturdu.

ELLERİNDE 10 ÇOCUK DOĞDU

Kadın doğum ve çocuk bölümün oluşturulması sonrasında burada hamile kadın yaralılara bakan Ünsal ve arkadaşları,1'i sezaryenle olmak üzere 10 çocuğun sağlık bir şekilde doğmasını sağladı. Ömer Oğuzhan Ünsal ve arkadaşlarının dünyaya getirdiği Suriyeli bir bebeğin ailesi tarafından çocuklarına Ömer adı verildi. 4 gün boyunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük mücadele veren Ömer Oğuzhan Ünsal ve arkadaşları, dinlenmek üzere evlerine geri döndü.

GÖNÜLLÜ OLARAK GİTTİ

4 gün boyunca canla başla çalışan Doktor Ömer Oğuzhan Ünsal, yaşadıklarını Sabah Gazetesi'ne anlattı. Ankara'da kadın doğum uzmanı olduğunu belirten Ünsal, "Deprem sonrasında gönüllü oldum ve bölgeye gittim. Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne görevlendirildim. Hastanenin birçok bölümü dökülmüştü. Sürekli artçı depremler oluyordu. Buna rağmen hastanede çalıştık. İki gün boyunca acil vakalara baktık. Aynı anda yan yana yatırdığımız 5-6 hastaya baktık müdahale ettik" dedi.

KADIN DOĞUM BÖLÜMÜ OLUŞTURDULAR

İki günün sonunda kendi alanındaki vakalara bakmaya başladığını belirten Doktor Ömer Oğuzhan Ünsal, "Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum ve çocuk bölümü yoktu. Merkezdeki hastane kullanılamayacak durumda olduğu için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum ve çocuk bölümü oluşturduk. Gebe kadınlara başladık. Bebeğini karnında kaybeden anneler oldu. Tüm ekip arkadaşlarımız canhıraş çalıştı" diye konuştu.

DOĞURTTUKLARI ÇOCUĞA ÖMER ADI VERİLDİ

Oluşturdukları kadın doğum ve çocuk bölümünde yaşadıklarını anlatan ve dünyaya getirdikleri Suriyeli bir annenin bebeğine ailesi tarafından Ömer adı verilen Doktor Ömer Oğuzhan Ünsal, "Kendi alanımızda çalışmaya başlayınca gebe kadınlara baktık. 1 tanesi sezaryen olmak üzere 10 bebeği dünyaya getirdik. Bebekler ve anneleri sağlıklıydı. Adımın verildiği bebek Suriyeli bir annenin bebeğiydi ve bebek ile annesi sağlıklıydı" dedi.

YAKINLARINI KAYBEDEN DOKTORLAR GELİP ÇALIŞTI

Adıyaman'da yakınlarını kaybeden, evleri yıkılan doktorlar sağlık çalışanları oldu. Cenazelerini halledip, yakınlarını uygun yerlere bırakıp gelip hastanede çalışmaya devam ettiler. Ben şuan evime döndüm. Ancak yeniden gitmeyi düşünüyorum. Orada hayat yok. Deprem bölgesindeki çalışanların ülkemizin diğer bölgelerindeki doktorlar ve memurlar tarafından değiştirilerek çalışması lazım" açıklamasında bulundu.