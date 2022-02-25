İsimsiz telefon 70 milyonluk vurgunu önledi

Ömer Faruk Ö., Sarıyer’de 70 milyon lira değerindeki arsasının satışını, isimsiz telefonla öğrendi. Polise giden vatandaş, şikâyetçi oldu
İstanbul Fatih'te geçen yıl yaşanan tapu vurgunu ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Ekim ayında yaşanan olayda, arsa sahiplerine benzer kişiler üzerinden ve sahte vekâlet kullanarak, başkaları adına olan arsaları sattığı belirlenen şebeke çökertilmiş, soruşturma kapsamında aralarında noter, tapu müdürlüğü çalışanları ve 4. sınıf emniyet müdürünün de olduğu 15 kişi yakalanmış, 4 şüpheli tutuklanmıştı.
"DERHAL MÜDAHALE EDİN" Sarıyer'de değeri 10 milyon lira olan bir arsanın, çete üyelerinden Ayhan Aydınoğlu tarafından 2019'da Isparta'dan çıkarılan sahte vekâletname ile 1 milyon 600 bin liraya Mustafa T.'ye satıldığı belirlendi. Yine Sarıyer'de değeri yaklaşık 70 milyon lira olan 16 bin 750 metrekarelik arazinin satışa çıktığı mesajının asıl sahibine gelmesiyle ve isimsiz bir kişinin kendisini aramasıyla engellendi. Söz konusu telefon görüşmesinde, "Lütfen adımı ve kimliğimi sormayın. Uskumruköy'deki arazinizi birileri satmaya çalışıyor. Kimlik bilgilerinizi kullanıyorlar. E-devlet şifrenizi ele geçirmişler ve sahte işlemle insanları dolandırmaya çalışıyorlar. Derhal müdahale edin" demesi üzerine arazisinin satışa çıktığını fark eden Ömer Faruk Ö. polise giderek suç duyurusunda bulundu.