İsimsiz telefon 70 milyonluk vurgunu önledi! Tapu’da ’dublörlü’ sahte satış skandalında yeni ayrıntılar

ISPARTA'DAN SAHTE VEKALETNAME ÇIKARIP DOLANDIRMIŞLAR

Yürütülen operasyonlar kapsamında Sarıyer'de bulunan ve değeri 10 milyon olan bir arsanın, çete üyelerinden Ayhan Aydınoğlu tarafından 2019 yılında Isparta'dan çıkarılan sahte vekaletname ile 1 milyon 600 bin liraya Mustafa T., isimli vatandaşa satıldığı tespit edildi.

70 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK MESAJLA ENGELLENDİ



Bir diğer dolandırıcılık faaliyeti ise yine Sarıyer ilçesinde bulunan ve değeri yaklaşık 70 milyon lira olan 16 bin 750 metrekarelik arazinin satışa çıktığı mesajının asıl sahibine gelmesiyle ve isimsiz bir kişinin kendisini aramasıyla engellendi.