Mardin Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çevresinde çalışan ve edinilen bilgilere göre Feyat Başboğa adındaki temizlik görevlisi işini heyecanla ve keyifle yapmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Süpürgesiyle adeta ritim tutturarak işini zevkli bir şekilde aşkla yapıyor. Başboğa kendi sorumluluğunda olmayan bölgedeki yerleri de temizlemesiyle vatandaşlardan büyük beğeni topluyor.

Hem oynayan hem de sokaktaki çöpleri büyük bir istekle toplayan temizlik görevlisinin videosu vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kaydedilen o onlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve izleyen herkesin takdirini topladı.

İşini severek yapan temizlik görevlisi takdir topluyor | Video

Temizlik görevlisi Feyat Başboğa'nın her gün bu şekilde temizlik yaptığını söyleyen çevredeki vatandaşlar; Eğlenerek ve severek çalışıyor bizler buna tanık oluyoruz. Bizler onun bu şekilde çalışmasını çok seviyor ve takdir ediyoruz. İşini şevk ile yapan bu kişiye neden başkaları da tanık olmasın dedik ve videosunu çektik." Açıklamasında bulundular.