Haberler Yaşam Haberleri İşini severek yapan temizlik görevlisi takdir topluyor
Giriş Tarihi: 20.11.2021 00:09 Son Güncelleme: 20.11.2021 00:12

İşini severek yapan temizlik görevlisi takdir topluyor

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
İşini severek yapan temizlik görevlisi takdir topluyor

Kızıltepe Belediyesi’nde çalışan ve işini keyifle severek yapan temizlik görevlisi vatandaşlardan takdir topluyor.

Mardin Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çevresinde çalışan ve edinilen bilgilere göre Feyat Başboğa adındaki temizlik görevlisi işini heyecanla ve keyifle yapmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Süpürgesiyle adeta ritim tutturarak işini zevkli bir şekilde aşkla yapıyor. Başboğa kendi sorumluluğunda olmayan bölgedeki yerleri de temizlemesiyle vatandaşlardan büyük beğeni topluyor.

Hem oynayan hem de sokaktaki çöpleri büyük bir istekle toplayan temizlik görevlisinin videosu vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kaydedilen o onlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve izleyen herkesin takdirini topladı.

İşini severek yapan temizlik görevlisi takdir topluyor | Video

Temizlik görevlisi Feyat Başboğa'nın her gün bu şekilde temizlik yaptığını söyleyen çevredeki vatandaşlar; Eğlenerek ve severek çalışıyor bizler buna tanık oluyoruz. Bizler onun bu şekilde çalışmasını çok seviyor ve takdir ediyoruz. İşini şevk ile yapan bu kişiye neden başkaları da tanık olmasın dedik ve videosunu çektik." Açıklamasında bulundular.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il taksitli konut fiyatları
Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...
ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: "Bu harika bir fırsat..."
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yıllardır beklenen golcü İtalya'dan geliyor! Devre arası Alexis Sanchez imzaya...
Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşındaydı, bulundu mu? Mersin'de kaybolan Yörük Kızı Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı!
Son dakika haberi: Erzurum Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Yıkılan evler var...
Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Altın için bu seviyelere dikkat!
İşte küfürbaz Lütfü Türkkan'ın akılalmaz dolandırıcılığı: Ünlü işadamı SABAH'a konuştu
Gözler emekli maaş zammında! 2022 SSK – BAĞKUR en düşük Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları düştü! Kamu bankaları Merkez Bankası faiz kararı sonrası düğmeye bastı
ARKADAŞINA GÖNDER
İşini severek yapan temizlik görevlisi takdir topluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA